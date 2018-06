Köln (SID) - Kevin-Prince Boateng würde an einem Abschiedsspiel von Michael Ballack teilnehmen. "Wenn er mich einlädt, spiele ich gerne", sagte der ghanaische Nationalspieler vom AC Mailand im Welt-Interview. Boateng hatte den ehemaligen Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Vorfeld der WM 2010 in Südafrika mit einem rüden Foul schwer verletzt. Ballack musste seine WM-Teilnahme absagen. Nach einer weiteren Verletzung kam Ballack auch nach der WM nicht mehr in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum Einsatz.

"Verändert hat es mein Leben eigentlich nicht, außer dass ich in Deutschland vielleicht von vielen Menschen gehasst wurde. Aber das war halt so, das ist Fußball, das kann mal passieren", sagte Boateng über das Foul. Ein Ort und ein Datum für ein Abschiedsspiel Ballacks steht noch nicht fest. Zuletzt war ein Termin im Juni 2013 in Leipzig im Gespräch, dieser wurde von Ballack allerdings dementiert.