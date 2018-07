London (AFP) Ein Streik hat am Mittwoch den Londoner U-Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt. Ersatzbusse waren unterwegs, um hunderttausende Einwohner und Touristen am sogenannten Boxing Day, dem traditionellen Beginn des Schlussverkaufs, zu den Shoppingmeilen ins Stadtzentrum zu bringen. Dort gab es, wie jedes Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag, für Schnäppchenjäger in zahlreichen Geschäften und Kaufhäusern zum Teil beträchtliche Nachlässe.

