Berlin (dpa) - DGB-Chef Michael Sommer sieht trotz abflauender Konjunktur keinen Anlass für Pessimismus. Niemand sollte in Deutschland ein Interesse daran haben, eine Krise herbeizureden, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes der dpa in Berlin. Am Arbeitsmarkt sei aber Wachsamkeit angebracht. Er nannte es «richtig», dass die Bundesregierung das Kurzarbeitergeld wieder verlängert habe. Es wäre noch richtiger, das auf Leiharbeiter auszudehnen. Die Bundesregierung erwartet für nächstes Jahr ein Wirtschaftswachstum von immerhin 1,0 Prozent.

