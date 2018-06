Weisendorf (dpa) - Nach einem Streit am 1. Weihnachtsfeiertag ist ein 15-Jähriger im mittelfränkischen Weisendorf erstochen worden. Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenommen. Das teilte die Polizei in Nürnberg in der Nacht mit. Die beiden Verwandten waren bei einem Familientreffen aneinandergeraten. Dabei habe sich der Jugendliche in der Wohnung des Mehrfamilienhauses eine tödliche Stichverletzung zugezogen, hieß es. Zu den genauen Umständen der Tat konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

