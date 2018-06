New York (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Feuerwehrmänner im US-Bundesstaat New York hat die Polizei im Haus des Schützen Leichenteile entdeckt.

Dabei könnte es sich um die Überreste der Schwester des Schützen handeln, teilte die Polizei am Dienstag mit. Medienberichten zufolge hinterließ der Mann, der sich nach der Attacke auf die Feuerwehrmänner selbst erschoss, eine schriftliche Nachricht. «Ich muss mich noch bereitmachen, um zu sehen, wie viel von der Nachbarschaft ich abbrennen kann und um das zu machen, was ich am besten kann: Menschen töten.» Polizeiangaben zufolge hatte der 62 Jahre alte Schütze am Heiligen Abend eine Gruppe von Feuerwehrmännern in einen Hinterhalt gelockt und zwei von ihnen erschossen.

Bericht von CNN