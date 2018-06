Lagos (AFP) Ein Feuer und eine Explosion haben sich aus zunächst unbekannter Ursache am Mittwoch in einem dicht besiedelten Wohngebiet der nigerianischen Wirtschaftsmetropole Lagos ereignet. Das Feuer habe angefangen, sich in dem Viertel auszubreiten, sagte ein Vertreter der Katastrophenschutzbehörde am Mittwoch. Er zitierte unbestätigte Angaben, wonach die Explosion durch einen Brand in einem Geschäft mit Feuerwerkskörpern ausgelöst wurde. Zunächst war unklar, ob es Opfer gab.

