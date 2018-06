Ankara (AFP) Nach dem Armeeangriff auf den syrischen Ort Halfaja sind nach türkischen Regierungsangaben mehr als tausend Syrer über die Grenze in die Türkei geflüchtet. Innerhalb von 24 Stunden seien 1100 Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, über die Grenze gekommen, sagte ein Vertreter des türkischen Außenministeriums am Mittwoch. Auslöser der Massenflucht sei der Angriff auf Zivilisten vor einer Bäckerei in Halfaja. Damit stieg die Zahl der syrischen Flüchtlinge in der Türkei nach offiziellen Angaben auf 148.000.

