Kairo (dpa) - Präsident Mohammed Mursi hat die Einheit der Ägypter beschworen. Er wiederhole seinen Aufruf an alle politischen Kräfte, sich am Dialog zu beteiligen, sagte Mursi in einer Fernsehansprache. Er gab gleichzeitig Fehler zu. Die stark am islamischen Recht ausgerichtete Verfassung war von 63,8 Prozent der Wähler gebilligt worden. Allerdings lag die Wahlbeteiligung nur bei 33 Prozent. Innerhalb von zwei Monaten soll ein neues Parlament gewählt werden. Einen Termin dafür nannte Mursi in seiner Ansprache nicht.

