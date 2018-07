Peking (dpa) - In China ist die längste Hochgeschwindigkeitszugstrecke der Welt in Betrieb genommen worden. Wie staatliche Medien berichteten, legen die Züge 2298 Kilometer zwischen Peking und Guangzhou im Süden in etwa acht Stunden zurück.

Normale Züge brauchen dafür mehr als 20 Stunden. Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit liege bei 300 Stundenkilometer. Die gesamte Streckenlänge für Hochgeschwindigkeitszüge in China betrage damit mehr als 9300 Kilometer.