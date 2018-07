Kairo (AFP) Vor dem Hintergrund der starken politischen Konflikte in Ägypten hat erneut ein Regierungsmitglied bei Präsident Mohammed Mursi seinen Rücktritt eingereicht. Der Staatssekretär für Rechts- und Parlamentsangelegenheiten, Mohammed Mahsub, erklärte am Donnerstag, vieles in der Politik "widerspricht meinen Überzeugungen". Mahsub ist die Nummer zwei der gemäßigten islamistischen Wasat-Partei, die seine Rücktrittserklärung auf einer Facebook-Seite veröffentlichte.

