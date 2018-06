Nürnberg (dpa) - Zum Jahresende hat sich der deutsche Arbeitsmarkt nach Experteneinschätzung weiter abgekühlt. Insgesamt seien im Dezember 2,841 Millionen Männer und Frauen arbeitslos gewesen. Das seien rund 90 000 mehr als im November, berichteten Volkswirte deutscher Großbanken in einer dpa-Umfrage. Die Zunahme lag damit deutlich höher als im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre. Die offiziellen Zahlen will die Bundesagentur für Arbeit am kommenden Donnerstag bekanntgeben.

