Düsseldorf (dpa) - Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. 2012 hätten 68 000 Menschen um Asyl gebeten, berichtet «Handelsblatt Online» und beruft sich auf Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Damit sei die Zahl der Antragsteller so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. 2011 waren rund 46 000 Asylanträge eingegangen. Ungewöhnlich viele Asylsuchende wurden in diesem Jahr aus Serbien und Mazedonien registriert. Viele Anträge kamen auch von Menschen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak.

