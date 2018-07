Washington/Tokio/Köln (dpa) - Der Autobauer Toyota zahlt als Entschädigung für seine Massenrückruf-Aktionen wegen klemmender Gaspedale und verrutschter Fußmatten in den USA mehr als eine Milliarde Dollar.

US-Autobesitzer, die wegen der Probleme beim Verkauf ihrer Fahrzeuge Einbußen erlitten haben, sollen mit insgesamt 1,1 Milliarden Dollar (832 Millionen Euro) entschädigt werden, wie der Konzern mitteilte. Außerdem will der japanische Weltmarktführer Millionen Autos nachrüsten. Die beispiellose Rückrufserie in der Unternehmensgeschichte in den Jahren 2009 und 2010 brachte Toyota erhebliche finanzielle Schäden und einen enormen Imageverlust ein.

Mit der angekündigten Zahlung soll eine in Kalifornien anhängige Sammelklage beigelegt werden. Dem mit Vertretern der Kläger geschlossenen Vergleich muss noch ein Gericht zustimmen, wie Toyota Nordamerika am Mittwoch mitteilte. Der japanische Autobauer versucht, durch die Zahlung einen Schlussstrich unter das Debakel zu ziehen, das den Konzern in eine tiefe Krise gestürzt hatte. Inzwischen steht der Autogigant wieder besser da als je zuvor.

US-Medien hoben hervor, dass der Vergleich kein Schuldbekenntnis Toyotas beinhalte. Mit dem Schritt bleibe dem Unternehmen aber ein möglicherweise langwieriger Prozess mit allen damit verbundenen Risiken erspart, schrieb beispielsweise das «Wall Street Journal». Eine Regierungsstudie hatte Toyota 2010 bescheinigt, dass der Hersteller an den meisten Unfällen keine Schuld trage.

Toyota hatte wegen Problemen mit Fußmatten und klemmenden Gaspedalen 2009 und 2010 weltweit mehr als acht Millionen Fahrzeuge zurückgerufen, die meisten in den USA. In Deutschland waren es knapp 216 000 Autos, wie Toyota Anfang Februar 2010 in Köln mitgeteilt hatte. Der Marktanteil hierzulande schrumpfte in dem Jahr dramatisch auf 2,7 Prozent nach 3,6 Prozent 2009.

Zur Milliardenzahlung hieß es von Toyota Deutschland am Donnerstag in Köln: Obwohl belegt worden sei, dass die Rückrufe in den USA ungerechtfertigt gewesen seien, habe sich Toyota USA dazu entschlossen, die anhängende Sammelklage mit einer Einmalzahlung beizulegen. Dies betreffe aber nur die USA.

Wie die Zeitung «USA Today» schrieb, will Toyota nun einen Fonds für die Nachrüstung von 3,2 Millionen Toyota- und Lexus-Modellen mit einem Sicherheitssystem schaffen, das ein Anhalten in Paniksituationen erleichtert. Für Modelle, bei denen dies nicht möglich sei, gebe es Bargeld. Wer wegen der Probleme für sein Auto beim Verkauf zwischen dem 1. September 2009 und dem 31. Dezember 2010 weniger Geld erhalten habe, erhalte einen finanziellen Ausgleich.

«Diese Vereinbarung ist für unser Unternehmen ein bedeutender Schritt vorwärts», erklärte der leitende Rechtsvertreter von Toyota Nordamerika, Christopher Reynolds, laut einer schriftlichen Mitteilung des Unternehmens. Es sei ein Schritt, der es der Firma ermögliche, «nun mehr an Energie, Zeit und Ressourcen auf Toyotas Hauptziel zu verwenden: die bestmöglichen Fahrzeuge zu bauen».

Mehrere Monate hatten die Experten der US-Raumfahrtbehörde NASA im Auftrag der US-Regierung die schweren Vorwürfe gegen Toyota 2010 untersucht und herausgefunden, dass Toyota an den meisten Unfällen keine Schuld trug. Sie stellten in der Studie heraus, dass es die Fahrer waren, die ihre Autos nicht unter Kontrolle hatten.

Konzernchef Akio Toyoda, Enkel des Konzerngründers, war bei einer Anhörung vor dem US-Kongress, scharf angegriffen worden: Die Japaner sollten am Tod vieler Menschen Schuld sein, weil sie technische Fehler verschwiegen hätten. Die NASA-Ingenieure fanden indes heraus, dass viele Fahrer in Stresssituationen oftmals das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hätten oder nur halbherzig oder zu spät bremsten. Nasa-Chefingenieur Michael Kirsch hatte erklärt, dass seine Experten nach umfangreichen Tests zu dem Schluss gekommen seien, dass bis auf wenig Sonderfälle die elektrischen Systeme einwandfrei gearbeitet hätten.

Die Rückruf-Aktion hatte das Image von Toyota schwer beschädigt. 2011 kam ein weiterer Schlag für den Autobauer: Der verheerende Tsunami in Japan brachte die Autoproduktion zeitweise komplett zum Erliegen. Inzwischen aber hat Toyota ein Comeback gefeiert und sich zurück an die Weltspitze gekämpft.

Mitteilung von Toyota

Bericht des Wall Street Journal

Bericht der USA Today