Köln (SID) - (SID) - Vorjahres-Halbfinalist Artland Dragons hat den Anschluss an die Spitzenteams der Basketball-Bundesliga gehalten. Die Mannschaft aus Quakenbrück bezwang die Phantoms Braunschweig mit 85:75 (38:38) und verließ erstmals nach zuletzt zwei Niederlagen das heimische Parkett wieder als Gewinner. In der Tabelle liegen die Dragons sechs Punkte hinter Titelverteidiger und Spitzenreiter Brose Baskets Bamberg. Topscorer war Demond Mallet mit 18 Zählern.

Die Gäste aus Braunschweig konnten ihren guten Lauf von vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen nach ausgeglichener erster Halbzeit nicht fortsetzen.

Im Tabellenkeller halten die Negativserien der Telekom Baskets Bonn und der Neckar Riesen Ludwigsburg an. Die Bonner lagen gegen die Walter Tigers Tübingen bis 48 Sekunden vor Spielende noch vorne, kassierten mit einem 94:96 (55:49) schlussendlich aber doch ihre vierte Pleite in Folge. In der Tabelle bleibt Bonn zwei Punkte vor dem Vorletzten Ludwigsburg, der beim 68:89 (36:52) gegen Phoenix Hagen zum dritten Mal nacheinander als Verlierer das Feld verließ.