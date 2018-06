Titisee-Neustadt (dpa) - Der Brand in einer Behindertenwerkstatt im Schwarzwald mit 14 Toten geht laut Südwestrundfunk auf einen Bedienungsfehler an einem Gasofen zurück. Die Betreuer hätten den Ofen für einen Einsatz beim Weihnachtsmarkt testen wollen. Dabei habe eine Betreuerin den Gasknopf am Ende auf-, statt abgedreht. Die Staatsanwaltschaft wollte diesen Hergang nicht bestätigen. Es sei aber nicht auszuschließen, dass sich das Drama so entwickelt habe, sagte ein Sprecher. Das abschließende Gutachten liege noch nicht vor.

