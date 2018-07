Bremen (dpa) - Im dritten Anlauf hat die schwierige Suche nach einem Nachfolger für Klaus Allofs bei Werder Bremen geklappt. Neuer Sportchef wird Thomas Eichin. Der Bundesligaclub hat den Ex-Profi, der seit 13 Jahren als Geschäftsführer beim Eishockey-Club Kölner Haie arbeitet, vorgestellt.

«Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Trainer Thomas Schaaf und Frank Baumann, den ich noch aus meiner Nürnberger Zeit kenne», sagte Eichin. Der 46-Jährige tritt seinen neuen Job im Frühjahr 2013 an. «Ich musste nicht lange überlegen, als Werder mich kontaktiert hat. Es war immer klar, dass ich in den Fußball zurückkehren möchte», sagte Eichin. Der Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2016.

Seine Aufgabe bei den Haien soll er bis zum Saison-Aus für den derzeitigen Tabellenzweiten erfüllen. Das bestätigte Werders Aufsichtsrats-Vorsitzender Willi Lemke. «Wir haben für die Nachfolge von Klaus Allofs eine smarte Lösung angekündigt und sie mit Thomas Eichin gefunden», erklärte Lemke in einer Mitteilung des Vereins.

Laut Lemke stand der ehemalige Bundesligaspieler von Borussia Mönchengladbach und des 1. FC Nürnberg von Beginn an «auf unserer Shortlist» für den Manager-Posten. «Er passt mit seinem bisherigen Erfahrungen genau in unser Anforderungsprofil», betonte Lemke. Zuvor hatte er bei der Suche nach einem Allofs-Nachfolger zwei Absagen von den Kandidaten Dietmar Beiersdorfer und Marc Kosicke erhalten. Der langjährige Werder-Sportchef Allofs war zum VfL Wolfsburg gewechselt

«Das ist die einmalige Chance für mich, in einer sehr interessanten Position bei einem so renommierten Verein in den Fußball zurückzukehren», teilte der neue Sportchef mit. Er komplettiert damit auch die Werder-Führung mit den anderen Geschäftsführern Klaus Filbry und Klaus-Dieter Fischer.

Der frühere Abwehrspieler bedankte sich zudem bei Gesellschaftern der Kölner Haie, die ihm den Wechsel ermöglichten. Eichin hatte erst 2012 seinen Vertrag beim achtmaligen deutschen Eishockeymeister bis 2016 verlängert. «Aber noch gilt es, in Köln eine Mission zu erfüllen. Wir wollen diese Saison mit einem sehr großen Erfolg beschließen», erklärte Eichin, der seit mehr als 13 Jahren die Geschicke beim DEL-Club auf verschiedenen Positionen mitbestimmte. Unter Eichin und dem ehemaligen Bundestrainer Uwe Krupp fanden die Haie mittlerweile zu einstiger sportlicher Stärke zurück.