London (AFP) Die britische Schauspielerin Kate Winslet hat zum dritten Mal den Bund der Ehe geschlossen. Die 37-Jährige habe in einer privaten Zeremonie ihren Lebensgefährten Ned Rocknroll geheiratet, berichtete die britische Tageszeitung "The Sun" am Donnerstag. Dabei sei Winslet von ihrem Kollegen Leonardo DiCaprio, mit dem sie 1997 im Blockbuster "Titanic" zu Weltruhm gelangte, zu ihrem Bräutigam geführt worden.

