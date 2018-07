Berlin (dpa) - Arbeitsministerin Ursula von der Leyen sieht die Weichen für eine Rentenerhöhung im kommenden Jahr gestellt. Zwar gebe es «noch keine konkreten Zahlen, nur Schätzungen», doch sei «der Trend durch die erfreuliche Lage am Arbeitsmarkt positiv». Das sagte die Ministerin der dpa in Berlin. Konkrete Aussagen seien erst im März möglich. Nach Schätzungen der Rentenversicherung können die gut 20 Millionen Rentner Mitte kommenden Jahres mit einem Plus von 1 Prozent im Westen und 3 Prozent im Osten rechnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.