Berlin (dpa) - Zweite Geiselnahme innerhalb einer Woche: Ein Spezialeinsatzkommando hat in Berlin in einer Postbank-Filiale den Täter überwältigt. Er hatte am Mittag einen Angestellten als Geisel genommen. Der 68-Jährige sprach von einer Schusswaffe und erklärte, er wolle zwei Flaschen Bier und den Rundfunk Berlin-Brandenburg sprechen. Keine Stunde nach der Geiselnahme hatten die Spezialkräfte den Mann überwältigt. Das Motiv des Mannes ist noch unklar.

