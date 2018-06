London (dpa) - Hollywoodstar Kate Winslet versucht es ein drittes Mal mit der Ehe. Die 37-jährige Britin habe in New York den Neffen von Unternehmer Richard Branson, Ned RocknRoll, geheiratet, berichteten britische und US-Medien am Donnerstag gleichlautend.

Die Zeremonie habe im engsten Freundeskreis stattgefunden - nicht einmal die Eltern der Brautleute sollen Bescheid gewusst haben. Winslet («Titanic», «Der Vorleser») war bereits mit dem Regieassistenten Jim Threapleton (1998 bis 2001) und zwischen 2003 und 2010 mit Hollywoodregisseur Sam Mendes («Skyfall») verheiratet. Aus erster Ehe hat die Oscarpreisträgerin Tochter Mia, aus der Ehe mit Mendes ging Sohn Joe Alfie hervor.

Winslets dritter Ehemann ist der Neffe des britischen Unternehmer-Gurus und Abenteurers Branson. Beruflich ist der 34-Jährige nach Medienberichten in Bransons Firmenimperium in der Sparte Private Raumfahrt tätig.

