New York (dpa) - An der Küste vor New York ist ein Wal gestrandet. Der Finnwal sei größer als ein Bus und sei vor Breezy Point im Stadtteil Queens angeschwemmt worden, berichten US-Medien. Spaziergänger hatten das Tier entdeckt. Feuerwehrmänner und Freiwillige schütteten mit Eimern und Schläuchen Wasser über den Wal, um ihn am Leben zu halten. Die Chancen dafür stehen aber schlecht, sagen Tierschützer: Der Wal sei abgemagert und in einem sehr schlechten körperlichen Zustand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.