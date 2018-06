Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Freitag kaum verändert in den verkürzten letzten Handelstag dieses Jahres gestartet. Auch die Blockade im Haushaltsstreit in den USA lässt die Anleger nach einem erfolgreichen Jahr 2012 weiter nahezu kalt.

Der deutsche Leitindex büßte in den ersten Minuten 0,04 Prozent ein auf 7652 Punkte. Im bisherigen Jahresverlauf gewann der Dax bislang knapp 30 Prozent, und kletterte dabei alleine seit Mitte November ohne größere Atempause um gut 10 Prozent.

Der MDax legte an diesem Morgen um 0,10 Prozent auf 11 988 Punkte zu. Der TecDax stieg um 0,10 Prozent auf 831 Punkte.