Berlin/Brüssel (AFP) Nach dem Inkrafttreten des europäischen Fiskalpaktes zum 1. Januar will die Bundesregierung ihr Augenmerk verstärkt auf die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit und Wettbewerbsfähigkeit in Europa richten. Dass der Pakt für mehr Haushaltsdisziplin nun wie geplant nach Angaben der EU zu Jahresbeginn in Kraft treten kann, sei "eine gute Nachricht", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter am Freitag in Berlin. Der Pakt sei "ein wesentlicher Baustein der umfassenden Krisenbewältigungsstrategie der Bundesregierung".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.