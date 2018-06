Bonn (AFP) Das Bundeskartellamt hat gegen die privaten Sendergruppen Pro7Sat1 und RTL Geldbußen in Höhe von 55 Millionen Euro verhängt. Die Unternehmen hätten sich in den Jahren 2005 und 2006 wettbewerbswidrig darüber abgesprochen, ihre digitalen Free-TV-Programme künftig nur noch verschlüsselt auszustrahlen und dafür ein zusätzliches Entgelt zu verlangen, teilte das Kartellamt am Freitag in Bonn mit. Das Bußgeld sei gegen die Sendergruppen und zwei Verantwortliche verhängt worden.

