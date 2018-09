Stuttgart (AFP) Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat die Deutsche Bank in den USA auf Schadensersatz verklagt. Die Klage stehe im Zusammenhang mit Geschäften mit hypothekenbasierten Wertpapieren, teilte die LBBW am Freitag in Stuttgart mit. Die Landesbank wirft der Deutschen Bank demnach vor, in den Verkaufsunterlagen zu den Papieren falsche Angaben gemacht zu haben.

