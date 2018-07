Paris (AFP) Mit dem Schrecken sind die Passagiere eines Flugzeuges davongekommen, das am Flughafen Charles-de-Gaulle bei Paris am Donnerstagabend von der Piste abgekommen ist. Die Maschine der Fluggesellschaft Turkish Airlines mit 278 Passagieren und zehn Besatzungsmitgliedern an Bord war beim Start von der Fahrbahn abgekommen, wie die Flughafenpolizei mitteilte. Der Airbus A330 auf dem Weg nach Istanbul sei mit dem linken Fahrwerk ins Gras gekommen und "im Schlamm stecken geblieben". Verletzt wurde niemand. Die Passagiere konnten "in Ruhe" aus der Maschine gebracht werden. Nach Angaben aus Flughafenkreisen war ein Lotsenfehler die Ursache.

