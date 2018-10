Rom (AFP) Die Noch-Ehefrau des italienischen Ex-Regierungschefs und Milliardärs Silvio Berlusconi erhält laut Medienberichten künftig drei Millionen Euro Unterhalt - monatlich. Das entschied ein Gericht in Mailand in einer Trennungsvereinbarung, wie italienische Medien am Freitag berichteten. Die gigantischen Unterhaltszahlungen an Veronica Lario von 100.000 Euro pro Tag entsprechen italienischem Recht, wonach Geschiedene Anspruch auf das selbe Lebensniveau haben wie während der Ehe.

