Krefeld bezwingt Köln im DEL-Spitzenspiel 6:5

Berlin (dpa) - Die Krefeld Pinguine haben sich in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) bis auf einen Punkt an Tabellenführer Adler Mannheim herangearbeitet. Im Spitzenspiel schafften sie am Freitag einen 6:5-Sieg bei den Kölner Haien. Der deutsche Meister Eisbären Berlin setzte seine Siegesserie fort und bezwang den ERC Ingolstadt nach großen Startschwierigkeiten 3:1. Dem Titelverteidiger gelang der vierte Sieg in Serie.

Spengler Cup: Adler Mannheim verpassen nach 2:6 Gruppensieg

Davos (dpa) - Die Adler Mannheim haben beim Spengler Cup den Gruppensieg und den damit verbundenen direkten Einzug ins Halbfinale verpasst. In seiner zweiten Partie des Traditionsturniers zeigte der deutsche Eishockey-Vizemeister gegen Gastgeber HC Davos eine schwache Leistung und unterlag mit 2:6 (1:0, 1:3, 0:3). Damit müssen die Kurpfälzer den Umweg über die Zwischenrunde nehmen und dort am Samstag gegen den HC Fribourg-Gottéron um das Ticket für die Vorschlussrunde kämpfen. Das Finale des Spengler Cups wird traditionell am Silvestertag ausgespielt.

Vilanova in drei Wochen zurück auf Barcelonas Trainerbank

Dubai (dpa) - Tito Vilanova soll nach seiner erfolgreichen Krebsoperation in 15 bis 20 Tagen auf die Trainerbank beim spanischen Fußball-Erstligisten FC Barcelona zurückkehren. Diese Prognose gab Club-Präsident Sandro Rosell am Freitag vor Journalisten in Dubai ab. Vilanova hatte sich kurz vor Weihnachten zum zweiten Mal wegen eines Krebsleidens an der Ohrspeicheldrüse operieren lassen müssen. Der Nachfolger von Meistercoach Josep Guardiola wird seitdem von Assistent Jordi Roura auf der Bank vertreten. Pechstein reicht Klage gegen Weltverband und DESG ein

Berlin (dpa) - Claudia Pechstein wird zum 31. Dezember beim Landgericht München eine Schadensersatzklage gegen den Eislaufweltverband ISU einreichen. Das erklärte ihr Manager Ralf Grengel und bestätigte damit einen Bericht der «Berliner Morgenpost» (Samstag). Auch die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft DESG werde laut Grengel verklagt, weil sie die Sperre des Weltverbandes in Deutschland durchgesetzt hätte. Die 40-jährige Berlinerin war im Februar 2009 für zwei Jahre gesperrt worden, weil die Anzahl ihrer Retikulozyten schwankte und teilweise auffällig hoch war. Dies gilt als ein Indiz, aber nicht als Beweis für Doping.

Nadal sagt auch für Australian Open ab - Comeback erst im Februar

Madrid (dpa) - Spaniens Tennis-Star Rafael Nadal hat seine Teilnahme an den Australian Open abgesagt. Der seit einem halben Jahr pausierende frühere Weltranglisten-Erste teilte am Freitag mit, dass er seine Rückkehr auf die Profi-Tour nun erst für Ende Februar plant. Nach langwierigen Kniebeschwerden wollte Nadal eigentlich in dieser Woche beim Schauturnier in Abu Dhabi erstmals wieder antreten. Der 26-Jährige meldete sich aber am Dienstag wegen einer Magen-Darm- Infektion und Fiebers ab. Ursprünglich hatte sich Nadal die Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zum Ziel gesetzt, das am 14. Januar im australischen Melbourne beginnt.