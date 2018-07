Moskau (AFP) Im Prozess um den Tod des Anwalts Sergej Magnizki in russischer Haft hat ein Gericht in Moskau am Freitag den einzigen angeklagten Beamten freigesprochen. Der damalige stellvertretende Direktor des Gefängnisses, Dmitri Kratow, sei unschuldig und habe "alles in seiner Macht Stehende getan", um Magnizki zu retten, sagte die Gerichtsvorsitzende Tatjana Newerowa. Beobachter hatten den Freispruch erwartet, nachdem die Staatsanwaltschaft am Montag bereits alle Vorwürfe gegen Kratow fallengelassen hatte.

