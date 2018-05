Madrid (dpa) - Spaniens Tennis-Star Rafael Nadal hat seine Teilnahme an den Australian Open abgesagt. Der seit einem halben Jahr pausierende frühere Weltranglisten-Erste teilte mit, dass er seine Rückkehr auf die Profi-Tour nun erst für Ende Februar plant.

Nach langwierigen Kniebeschwerden wollte Nadal eigentlich in dieser Woche beim Schauturnier in Abu Dhabi erstmals wieder antreten. Der 26-Jährige meldete sich aber wegen einer Magen-Darm-Infektion und Fiebers ab. Vorjahresfinalist Nadal hatte ursprünglich die Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zum Ziel gesetzt, das am 14. Januar im australischen Melbourne beginnt.