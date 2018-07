New York (AFP) Die US-Strafbehörden haben am Donnerstag eine mutmaßliche Betrügerin verhaftet, die nach dem Amoklauf in einer Grundschule Kapital aus dem allgemeinen Mitleid schlagen wollte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Connecticut gab sich die 37-jährige Frau aus dem New Yorker Stadtteil Bronx als Tante eines der kleinen Opfer aus und sammelte über Facebook Spenden für dessen Beerdigung. Wieviel Geld sie auf diese Weise einnahm, blieb zunächst offen.

