Washington (AFP) US-Außenministerin Hillary Clinton nimmt nach Angaben ihres Sprechers in der kommenden Woche ihre Arbeit offiziell wieder auf. Clinton erhole sich derzeit noch zu Hause, werde aber "nächste Woche" wieder in ihrem Büro arbeiten, schrieb ihr engster Mitarbeiter Philippe Reines am Donnerstag (Ortszeit) in einer kurzen E-Mail an die Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.