New York (AFP) Eine Frau hat in New York einen Mann vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen und diesen dadurch getötet. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend an einer U-Bahn-Station im Stadtteil Queens. Es werde nach einer Frau in ihren 20ern gefahndet. Laut Zeugenaussagen führte die junge Frau Selbstgespräche, als sie den Bahnsteig entlangging. Das Opfer hatte ihr offenbar den Rücken zugewandt und konnte sie nicht sehen. Die Identität des Mannes wurde bislang nicht geklärt.

