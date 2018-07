Washington (AFP) Das mit Spannung erwartete Treffen von US-Präsident Barack Obama mit den Führern beider Parlamentskammern zur Beilegung des Haushaltsstreits ist bereits nach einer Stunde und fünf Minuten zu Ende gegangen. Das wurde in Washington am Freitag offiziell mitgeteilt. Zunächst gab es keine Erklärungen zum Ergebnis des Gesprächs. Die Börse in New York schlug am Abend nach unten aus. Der Dow-Jones-Index gab um 1,21 Prozent nach, der Nasdaq um 0,86 Prozent.

