Washington (AFP) In dem Versuch, in letzter Minute doch noch den Haushaltsstreit beizulegen, sind die Mitglieder des US-Repräsentantenhauses für Sonntag zu einer Sondersitzung nach Washington zurückbeordert worden. Die Sitzung könnte bis Mittwoch, dem 2. Januar, fortgesetzt werden, kündigte das Büro des republikanischen Mehrheitsführers Eric Cantor am Donnerstag an. Einen Tag später tritt der neugewählte US-Kongress zusammen.

