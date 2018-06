New York (AFP) Ein wegen des Schmuggels von wertvollen Dinosaurier-Skeletten festgenommener US-Bürger hat sich vor einem US-Gericht schuldig bekannt. Der 38-Jährige verzichtete auf jegliche Ansprüche auf die von ihm in die USA eingeführten Fossilien, wie der Oberstaatsanwalt von New York, Preet Bharara, am Donnerstag sagte. Der Mann war festgenommen worden, nachdem er über ein Auktionshaus für 1,05 Millionen Dollar (800.000 Euro) das zweieinhalb Meter große Skelett eines Tyrannosaurus Bataar versteigert hatte. Die Mongolei hatte Ansprüche auf die Dinosaurierknochen erhoben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.