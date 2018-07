Heilbronn (dpa) - Heftiger Regen lässt einige Flüsse in Deutschland wieder kräftig anschwellen und beeinträchtigt den Schiffsverkehr. Der Neckar wurde in der Nacht abschnittsweise für die Schifffahrt gesperrt. Auch auf der Mosel bei Trier dürfen wegen des Hochwassers keine Schiffe mehr fahren, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Mehrere Uferstraßen der Mosel wurden wegen Überschwemmung gesperrt. Das Rheinhochwasser stieg ebenfalls weiter leicht an, wie das Hochwassermeldezentrum Mainz mitteilte.

