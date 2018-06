Davos (SID) - Eishockey-Nationalspieler Marcel Goc bleibt im Trikot der Adler Mannheim vom Verletzungspech verfolgt. Der Profi der Florida Panthers, der während der NHL-Aussperrung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für den sechsmaligen deutschen Meister spielt, hat sich bei der 2:6-Niederlage der Adler am Freitag im Spengler-Cup gegen den HC Davos einen Anriss des vorderen Syndesmosebandes zugezogen. Goc wird voraussichtlich drei bis vier Wochen ausfallen.

Goc hatte bereits Ende Oktober im Training einen Außenbandriss im Sprunggelenk erlitten. Die Adler traten beim Schweizer Traditionsturnier am Samstag in der Halbfinal-Qualifikation gegen Fribourg-Gottéron (Schweiz) an.