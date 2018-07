London (dpa) - Der FC Arsenal hat sich mit einer 7:3 (1:1)-Gala gegen Newcastle United einen versöhnlichen Jahresabschluss beschert. Lukas Podolski und Theo Walcott waren die Sieggaranten beim vierten Liga-Erfolg der Gunners in Serie.

Podolski köpfte in einer turbulenten Partie seinen sechsten Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 3:2 (64. Minute). Zudem leitete der Ex-Kölner das 1:0 und das 4:3 jeweils durch Walcott ein (20./73.). Der von mehreren Clubs umworbene englische Jungnationalspieler Walcott markierte auch noch den Endstand (90.+1). Podolski war bereits in der 82. Minute unter großem Jubel im Emirates Stadium ausgewechselt worden. Außerdem trafen Alex Oxlade-Chamberlain (50.) und Olivier Giroud - mit einem späten Doppelpack (84./87.) - für die Nord-Londoner.

Newcastle kam dreimal zum Ausgleich - durch den Ex-Hoffenheimer Demba Ba (44./69.), der nun bereits auf 13 Saisontore kommt, und Sylvain Marveaux (59.). Doch dann brachen die «Magpies» ein, während die Gunners ihre Fitness-Vorteile nach der Spielabsage am «Boxing Day» ausspielten. Im Team von Trainer Arsène Wenger fiel kurfristig Nationalspieler Per Mertesacker mit einer Magen-Darm-Grippe aus. Arsenal rückte mit 33 Punkten zumindest bis Sonntag auf den fünften Platz vor - bei einem ausstehenden Nachholspiel.

Rekordmeister Manchester United (49 Zähler) behauptete seinen Sieben-Punkte-Vorsprung an der Spitze vor dem Stadtrivalen City. Zwei Tage vor dem 71. Geburtstag von Trainer Alex Ferguson feierte United in Old Trafford einen 2:0 (1:0)-Arbeitssieg gegen West Bromwich Albion. Ein Eigentor des nordirischen West-Brom-Profis Gareth McAuley (9. Minute) und der 14. Saisontreffer von Robin van Persie (90.) besiegelten Uniteds siebten Dreier aus den vergangenen acht Liga-Spielen.

Für Meister City war Edin Dzeko mit einem frühen Doppelpack (2./5.) der Sieggarant beim 4:3 (2:1)-Sieg bei Norwich City. Außerdem erzwang der einstige Wolfsburger das Eigentor von Norwich-Torwart Mark Bunn (67.). Die Citizens waren nach einer umstrittenen Roten Karte gegen Samir Nasri (44.) eine Halbzeit lang zu zehnt.

Auf Rang drei kletterte vorerst Tottenham Hotspur (36 Punkte). Die Spurs blieben beim 2:1 (0:1)-Auswärtserfolg gegen AFC Sunderland in der vierten Liga-Partie nacheinander unbesiegt. Im Duell zweier Deutscher konnte sich Keeper Gerhard Tremmel mit Swansea City bei Sascha Riethers kriselndem FC Fulham mit 2:1 (1:0) durchsetzen.