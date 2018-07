Tokio (AFP) Fast zwei Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima hat Japans neuer Regierungschef Shinzo Abe am Sonntag das zerstörte Kernkraftwerk besucht. Abe verbrachte anderthalb Stunden an dem Standort. Er dankte den mit der Entsorgung befassten Arbeitern, deren Einsatz eine "beispiellose Herausforderung in der Geschichte der Menschheit" sei. Ihr Erfolg werde zum "Wiederaufbau von Fukushima und Japan" führen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.