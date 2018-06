Neu Delhi (dpa) - In Indien werden sich die sechs Männer, die eine Frau brutal vergewaltigt und misshandelt haben sollen, wegen Mordes verantworten müssen. Man werde schnellstmöglich das Anklageprotokoll ausfüllen, sagte ein Polizeisprecher. Ihnen droht die Todesstrafe. Der Prozess soll Medienberichten zufolge bereits kommende Woche beginnen. Die 23-Jährige war in der Nacht ihren schweren Verletzungen erlegen. Überall in Indien brachten die Menschen ihre Trauer zum Ausdruck und demonstrierten gegen sexuelle Gewalt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.