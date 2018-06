Düsseldorf (dpa) - Campino hat mit Aktien viel Geld verloren. Am besten hätte er wie seine Oma das Geld unters Bett gelegt, Methode Dagobert Duck - da hätte er heute mehr, sagte der Sänger der Toten Hosen der Zeitung «Express». In die Rente habe er nie eingezahlt, auch nicht in die Künstlersozialkasse - weil Künstler ja bei ihnen wie Hochstapelei klinge. Angst vor der Zukunft scheint er trotzdem nicht zu haben: Das Polster sei hoffentlich so groß, dass er dem Sozialstaat nicht auf der Tasche liegen müsse.

