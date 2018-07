Berlin (dpa) - SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hält deutsche Regierungschefs für unterbezahlt und stößt damit auf Kritik. Nahezu jeder Sparkassendirektor in Nordrhein-Westfalen verdiene mehr als die Kanzlerin, sagte Steinbrück der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Sein Parteikollege Altkanzler Gerhard Schröder findet Politiker in Deutschland angemessen bezahlt, wie er der «Bild am Sonntag» sagte. Kanzlerin Angela Merkel erhält derzeit ein Gehalt von knapp 16 700 Euro pro Monat, hinzukommen kommen eine reduzierte Abgeordnetendiät und Aufwandsentschädigungen.

