Paris (dpa) - Die französische Regierung muss bei der Reichensteuer nachbessern. Der Verfassungsrat des Landes hat die geplante Abgabe vorerst gestoppt. Das Vorhaben besteuere Einkommen auf einer falschen Grundlage, urteilte das oberste Gericht. So beziehe sich die geplante Steuer auf Einzelpersonen statt auf den gesamten Haushalt. Die sozialistische Regierung kündigte umgehend Nachbesserungen an. Von 2013 an sollten in Frankreich Einkommen von mehr als einer Million Euro jährlich mit 75 Prozent besteuert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.