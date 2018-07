Perth (dpa) - Tommy Haas hat beim Hopman Cup in Perth den Auftakt für das deutsche Tennis-Duo verpatzt. Der 34-Jährige verlor das erste Einzel in der Partie gegen Gastgeber Australien am Samstag gegen den 14 Jahre jüngeren Bernard Tomic mit 6:7 (6:8), 6:3, 5:7. Damit musste Andrea Petkovic gegen Ashleigh Barty gewinnen, um die Chancen auf einen deutschen Sieg im abschließenden Doppel aufrechtzuerhalten. Spanien hatte zum Auftakt der inoffiziellen Mixed-WM in Gruppe B einen 2:1-Sieg gegen Südafrika gefeiert. Haas und Petkovic treffen in Gruppe A noch auf Italien und Serbien.

