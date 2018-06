Perth (dpa) - Andrea Petkovic hat beim Hopman Cup in Perth wegen einer Knieverletzung aufgeben müssen. Die 25 Jahre alte Tennisspielerin aus Darmstadt gewann gegen die Australierin Ashleigh Barty den ersten Satz mit 6:4 und ließ sich anschließend am rechten Knie behandeln.

Nach einem kurzen Versuch mit dickem Verband entschied sich Petkovic unter Tränen zur Aufgabe. Über die genaue Art der Verletzung war zunächst nichts bekannt.

«Das war alles so unglücklich für Andrea», sagte die erst 16 Jahre alte Barty, in Wimbledon Juniorinnen-Siegerin. «Sie hat bis dahin großartig gespielt. Ich hoffe, dass sie sich nun ganz schnell erholt.» Petkovic hatte in diesem Jahr insgesamt fast acht Monate wegen verschiedener Verletzungen gefehlt.

Zunächst litt die ehemalige Top-Ten-Spielerin an einem komplizierten Ermüdungsbruch im Rücken, dann zog sie sich beim Turnier in Stuttgart im Frühjahr eine Sprunggelenksverletzung zu. Schon Ende 2011 hatte Petkovic wegen eines Meniskuseinrisses im Knie pausieren müssen. 2008 war sie bereits ein halbes Jahr wegen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie zur Tatenlosigkeit verdammt.

Beim Hopman Cup wollte die auf Platz 126 der Weltrangliste abgerutschte Petkovic gemeinsam mit Tommy Haas ihr «schwieriges Jahr», wie sie es nannte, hinter sich lassen und einen erfolgreichen Saisonstart feiern. Doch nun droht die nächste Zwangspause.

Ob das deutsche Duo bei der inoffiziellen Mixed-WM noch zu den Partien gegen Italien und Serbien antreten kann, scheint zweifelhaft. Das Match in Gruppe A gegen Gastgeber Australien war nach der vorherigen 6:7 (6:8), 6:3, 5:7-Niederlage des 34 Jahre alten Haas gegen den 14 Jahre jüngeren Bernard Tomic verloren. Spanien hatte zum Auftakt der in Gruppe B einen 2:1-Sieg gegen Südafrika gefeiert.