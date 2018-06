Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande hat alle Konfliktparteien in der Zentralafrikanischen Republik zum Dialog aufgerufen. Wie der Elysée-Palast in Paris am Sonntag mitteilte, forderte Hollande die Beteiligten außerdem dazu auf, "die Feindseligkeiten einzustellen". Es sei zu begrüßen, dass die Afrikanische Union (AU) und die Zentralafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECCAS) sich um eine Verhandlungslösung zur Beilegung der Krise bemühten.

