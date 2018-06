Hamburg (SID) - Mittelfeld-Star Rafael van der Vaart hat rechtzeitig zum Trainingsauftakt des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV seine Leidenszeit überwunden. Der HSV nahm am Sonntag als erster Verein aus dem Oberhaus das Training für die Rückrunde auf, der wegen anhaltender Oberschenkel-Beschwerden seit Ende November ausgefallene Niederländer stand dabei auf dem Platz und wird entgegen erster Befürchtungen am 2. Januar auch mit ins Trainingslager nach Abu Dhabi fliegen.

Beim Trainingsauftakt fehlten lediglich der Venezolaner Tomás Rincon, der erst am Sonntagabend zurückerwartet wurde, und der Norweger Per Skjelbred, der an Silvester in der Heimat heiratet.

Derweil steht Mittelfeldspieler Gojko Kacar dicht vor einem Wechsel zum Liga-Rivalen Hannover 96. "Wir sind nicht weit auseinander", sagte Sportchef Frank Arnesen, es fehle lediglich noch die endgültige Zustimmung des Spielers.