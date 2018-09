Kairo (dpa) - Mit einem gezielten Luftschlag sind im Jemen am Abend drei mutmaßliche Al-Kaida-Kämpfer getötet worden. Die Aufständischen waren in einem Auto unterwegs, steht in einer Zeitung des Verteidigungsministeriums. Mit Unterstützung der USA geht die jemenitische Armee seit April hart gegen Radikale mit Verbindungen zum internationalen Terrornetzwerk Al-Kaida vor, die im Süden des Landes ein Rückzugsgebiet haben. Dazu gehören auch Drohnen-Angriffe.

