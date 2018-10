Istanbul (dpa) - In Syrien ist trotz internationaler Friedensbemühungen kein Ende des Blutvergießens in Sicht. Wie die oppositionellen syrischen Menschenrechtsbeobachter am Sonntag berichteten, setzten Regierungstruppen ihre Luftangriffe auf Rebellen im Großraum Damaskus fort.

In den Unruheprovinzen Homs, Daraa und Idlib dauerten die Kämpfe weiter an. Allein am Samstag hat der Konflikt den Angaben nach mindestens 190 Menschen das Leben gekostet.

Aus Sicht des UN-Sondervermittlers Lakhdar Brahimi droht Syrien ein Schreckensszenario, falls der Bürgerkrieg im kommenden Jahr nicht beendet wird. Wenn es keine Lösung gebe, werde es 2013 weitere 50 000 Tote geben, sagte der algerische Diplomat am Sonntag in Kairo. «Die Lage in Syrien ist schlimm und verschlechtert sich weiter.»

Brahimi tritt für eine Übergangsregierung in Syrien ein, die auch Vertreter des Regimes von Baschar al-Assad einbezieht. Ein Großteil der Opposition lehnt das ab. Der Konflikt hat laut Aktivisten inzwischen mehr als 45 000 Menschen das Leben gekostet.

Brahimi warb nach einem Gespräch mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Nabil al-Arabi, erneut für eine politische Lösung, für die es einen «breiten internationalen Konsens» gebe. Diese beinhalte eine Waffenruhe, die Bildung einer Übergangsregierung und schließlich Wahlen. Er betonte, eine Friedenslösung sei noch immer möglich, auch wenn es von Tag zu Tag schwieriger werde. Die ganze Region sei durch den Konflikt gefährdet.